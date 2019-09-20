Борцы Азербайджана узнали соперников в восьмой день ЧМ

20 Сентября 2019 15:01

В Нур-Султане (Казахстан) проходит чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает azerisport.com, сегодня состоялась жеребьевка восьмого дня, по итогам которого борцы вольного стиля сборной Азербайджана узнали своих соперников.

61 кг. 1/8 финала. Ахмеднаби Гварзатилов – Йовли Бонни Родригес (Куба)

79 кг. 1/8 финала. Джабраил Гасанов свободен в первом круге

86 кг. Квалификация. Александр Гостиев – Джавраил Шапиев (Узбекистан)

97 кг. Квалификация. Шариф Шарифов – Минвон Сео (Корея)