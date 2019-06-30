Герои Евроигр вернулись в Баку

30 Июня 2019 12:05

Азербайджанские борцы вольного стиля вернулись в Баку из Минска, где принимали участие во II Евроиграх.



Как сообщает azerisport.com, борцы завоевали восемь наград: Махир Амирасланов (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг) и Мария Стадник (50 кг) стали чемпионами, Нурмагомед Гаджиев (97 кг) и Эльмира Гамбарова (62 кг) проиграли в финале, а Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Джамаледдин Магомедов (125 кг) и Алена Колесник (57 кг) завоевали бронзовые медали.

Главный тренер сборной по вольной борьбе Сайпулла Абсаидов так прокомментировал итог турнира: «Я доволен выступлением команды. Евроигры были частью плана подготовки к чемпионату мира. Можно сказать, состав мы определили. Есть вопросы по 1-2 весовым категориям. Наши борцы физически не уступают свои соперникам».

«В Минске команда добилась удачного результата. Постараемся увеличить число наград в будущем. Теперь надо постараться удачно выступить на чемпионате мира», - заявил наставник женской команды Аслан Агаев.

Напомним, что благодаря наградам Азербайджан в командном зачете по вольной борьбе стал вторым, а среди женских команд – третьим. (сайт национальной федерации)