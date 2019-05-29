Азербайджан заявил 22 борца на молодежное ЕВРО

29 Мая 2019 15:34

3-9 июня в Испании пройдет молодежный чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает azerisport.com, сегодня и.о. президента федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев встретился с командой, которая отправится на ЕВРО. Он пожелал им удачи на испанском ковре и напомнил, что задачей молодых борцов является путь в национальную команду.

Первыми на чемпионате выступят борцы греко-римского стиля. В состав команды вошли: Заур Алиев (55 кг), Аскер Ализаде (60 кг), Заур Нуриев (63 кг), Нияз Арзуманов (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Насир Гасанов (77 кг), Лачын Велиев (87 кг), Тарыш Абилов (97 кг), Сархан Мамедов (130 кг).

Затем на ковер выйдут представительницы женской сборной: Шахана Новрузова (50 кг), Айшан Юсифова (53 кг), Жаля Алиева (62 кг); а также борцы вольного стиля: Азер Ахмедов (57 кг), Интигам Велизаде (61 кг), Туран Байрамов (65 кг), Эльмар Казымов (70 кг), Насиб Исаев (74 кг), Абубакр Абакаров (79 кг), Фуад Маилов (86 кг), Асхаб Гамзатов (92 кг), Санан Ализаде (97 кг) и Ислам Абуев (125 кг). (сайт национальной федерации)