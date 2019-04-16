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Азербайджан завоевал еще 16 лицензий на II Евроигры

16 Апреля 2019 13:44
На днях в Бухаресте (Румыния) завершился чемпионат Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе.
Как сообщает azerisport.com, азербайджанские борцы кроме 13-и наград также завоевали 16 из 18-и возможных лицензий на II Европейские игры, которые пройдут в этом году в Минске.
6 из них завоевали борцы вольного стиля (57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг), по 5 лицензий у женщин (50 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 76 кг) и «классиков» (60 кг, 67 кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг). Состав команды будет назван в преддверии старта Евроигр-2019.
Напомним, что на I Евроиграх в Баку борцы Азербайджана завоевали 15 наград.

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