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Азербайджан стал девятым на молодежном ЕВРО

10 Марта 2019 10:45
В Нови-Саде (Сербия) проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (U-23).

Как сообщает azerisport.com, женская сборная Азербайджана заняла девятое место в командном зачете, набрав 25 очков. В состав команды входили восемь спортсменов, пятеро из которых заняли пятые места.

Первое место заняла Россия (94 очка), которая опередила Грузию (69) и Турцию (66). Всего на ковер вышли борчихи из 26-и стран.

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