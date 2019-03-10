Азербайджан стал девятым на молодежном ЕВРО

10 Марта 2019 10:45

В Нови-Саде (Сербия) проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (U-23).



Как сообщает azerisport.com, женская сборная Азербайджана заняла девятое место в командном зачете, набрав 25 очков. В состав команды входили восемь спортсменов, пятеро из которых заняли пятые места.



Первое место заняла Россия (94 очка), которая опередила Грузию (69) и Турцию (66). Всего на ковер вышли борчихи из 26-и стран.