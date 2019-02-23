301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Борьба

Определены еще десять чемпионов Азербайджана

23 Февраля 2019 00:01
В «Серхедчи» продолжается чемпионат Азербайджана по борьбе среди молодежи и юниоров.
Как сообщает azerisport.com, по итогам четвертого дня были определены победители по десяти весовыми категориям в вольной борьбе среди молодежи. Ими стали Азер Ахмедов (57 кг), Интигам Велизаде (61 кг), Вахид Ализаде (65 кг), Ашраф Ашуров (70 кг), Насиб Исаев (74 кг), Абубакр Абакаров (79 кг), Фуад Маилов (86 кг), Асхаб Гамзатов (92 кг), Санан Алиев (97 кг) и Ислам Абуев (125 кг). (сайт национальной федерации)

Просмотрено: 261

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Так играть нельзя!

Так играть нельзя!

Азербайджан и Турция забивают восемь мячей на двоих

Азербайджан и Турция забивают восемь мячей на двоих

Озобич помог Карабаху обыграть свой бывший клуб

Озобич помог Карабаху обыграть свой бывший клуб

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть I Марина Танкацкая. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Амир АГАЕВ: Я в сборной Азербайджана? Я настоящий израильтянин, так что такие решения принимать нелегко 19 Февраля 2019, 12:09
Обрадович хочет видеть в сборной форварда, отказавшегося выступать за Азербайджан 21 Февраля 2019, 00:01
Прогнозируя состав. Кого мы не увидим в сборной Азербайджана? 20 Февраля 2019, 00:22
Экс-хавбек Карабаха покидает клуб, в который перешел меньше месяца назад 20 Февраля 2019, 11:35
Турция разгромила сборную Азербайджана 21 Февраля 2019, 20:33
Азербайджанский футболист забил 18 голов в матче чемпионата страны 22 Февраля 2019, 18:00
Игрок Сумгайыта похвастался в Израиле, как обманул полицию в Баку 19 Февраля 2019, 14:13
Азербайджан проиграл Турции 19 Февраля 2019, 20:38
Муарем снова мог вернуться в чемпионат Азербайджана 19 Февраля 2019, 16:31
Роберт Просинечки: Финляндия чем-то похожа на Азербайджан, могут сделать один сюрприз за 50 матчей 20 Февраля 2019, 18:01

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи17115129-1138
Карабах17114237-1637
Сабаил1783620-1627
Габала1765620-2023
Сабах1762914-2220
Кешля17431018-2915
Сумгайыт17431014-2515
Зире1735914-2714

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (84)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image