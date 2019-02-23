Определены еще десять чемпионов Азербайджана

23 Февраля 2019 00:01

В «Серхедчи» продолжается чемпионат Азербайджана по борьбе среди молодежи и юниоров.

Как сообщает azerisport.com, по итогам четвертого дня были определены победители по десяти весовыми категориям в вольной борьбе среди молодежи. Ими стали Азер Ахмедов (57 кг), Интигам Велизаде (61 кг), Вахид Ализаде (65 кг), Ашраф Ашуров (70 кг), Насиб Исаев (74 кг), Абубакр Абакаров (79 кг), Фуад Маилов (86 кг), Асхаб Гамзатов (92 кг), Санан Алиев (97 кг) и Ислам Абуев (125 кг). (сайт национальной федерации)