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Борьба

Гаджи Алиев в числе лучших борцов Индийской лиги

22 Января 2019 12:27
Четвертый сезон в Индийской лиге по борьбе постепенно набирает обороты.
Как сообщает azerisport.com, азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев входит в число четырех лучших спортсменов турнира. На его счету три победы в трех матчах и 7 очков.
По очкам Алиев уступает россиянину Хетику Цаболову (13,7), а также местным спортсменкам Винешу Фогату (9,3) и Пинки (7,3).
Отметим, что клуб Алиева – «Йодха» занимает второе место, набрав 4 очка.

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