Гаджи Алиев в числе лучших борцов Индийской лиги

22 Января 2019 12:27

Четвертый сезон в Индийской лиге по борьбе постепенно набирает обороты.

Как сообщает azerisport.com, азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев входит в число четырех лучших спортсменов турнира. На его счету три победы в трех матчах и 7 очков.

По очкам Алиев уступает россиянину Хетику Цаболову (13,7), а также местным спортсменкам Винешу Фогату (9,3) и Пинки (7,3).

Отметим, что клуб Алиева – «Йодха» занимает второе место, набрав 4 очка.