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Борцы Азербайджана готовы к старту в Индийской лиге

13 Января 2019 19:08
Завтра стартует очередной сезон в Индийской лиге.
Как сообщает azerisport.com, борьбу за победу поведут 6 клубов. Азербайджан будут представлять трое борцов.
Трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев (65 кг) и Элис Манолова (62 кг) будут выступать за команду МР «Йодха». А Татьяна Омельченко (62 кг) будет бороться за клуб «Харяна Хаммерс».
Пока организаторы не объявили календарь турнира.

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