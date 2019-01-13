Борцы Азербайджана готовы к старту в Индийской лиге

13 Января 2019 19:08

Завтра стартует очередной сезон в Индийской лиге.

Как сообщает azerisport.com, борьбу за победу поведут 6 клубов. Азербайджан будут представлять трое борцов.

Трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев (65 кг) и Элис Манолова (62 кг) будут выступать за команду МР «Йодха». А Татьяна Омельченко (62 кг) будет бороться за клуб «Харяна Хаммерс».

Пока организаторы не объявили календарь турнира.