Борьба
Определились соперники борцов Азербайджана во второй день ЧМ
20 Октября 2018 18:19
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе.
Как сообщает azerisport.com, сегодня прошла жеребьевка второго дня чемпионата. Азербайджан будут представлять борцы вольного стиля Гиорги Эдишеравили (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Джабраил Гасанов (79 кг) и Шариф Шарифов (92 кг).
57 кг. Гиорги Эдишеравили – К Канг (Северная Корея)
65 кг. Гаджи Алиев – Валдес Тобе (Куба)
79 кг. Джабраил Гасанов свободен в первом круге
92 кг. Шариф Шарифов свободен в первом круге
65 кг. Гаджи Алиев – Валдес Тобе (Куба)
79 кг. Джабраил Гасанов свободен в первом круге
92 кг. Шариф Шарифов свободен в первом круге