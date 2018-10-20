Определились соперники борцов Азербайджана во второй день ЧМ

20 Октября 2018 18:19

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Как сообщает azerisport.com, сегодня прошла жеребьевка второго дня чемпионата. Азербайджан будут представлять борцы вольного стиля Гиорги Эдишеравили (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Джабраил Гасанов (79 кг) и Шариф Шарифов (92 кг).

57 кг. Гиорги Эдишеравили – К Канг (Северная Корея)

65 кг. Гаджи Алиев – Валдес Тобе (Куба)

79 кг. Джабраил Гасанов свободен в первом круге

92 кг. Шариф Шарифов свободен в первом круге