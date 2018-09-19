Мамедов взял золото, Гусейнов – бронзу

19 Сентября 2018 00:12

В Минске (Беларусь) продолжается турнир по вольной борьбе памяти Олега Караваева.

Как передает azerisport.com, во второй день турнира представители Азербайджана взяли две медали. Так, Талех Мамедов (63 кг) завоевал золотую медаль, а Рафик Гусейнов (82 кг) – бронзовую.

Завтра за медали поборются еще три азербайджанских борца: Мурада Мамедова (60 кг) и Ислама Аббасова (87 кг) ждут финалы, а Эльданиз Азизли (55 кг) поборется за бронзу. (сайт национальной федерации)