Еще трое борцов Азербайджана проведут финальные схватки на Мемориале Медведя

16 Сентября 2018 10:23

В Минске (Беларусь) завершается Мемориал трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.

Как сообщает azerisport.com, в третий, последний день турнира борцы сборной Азербайджана могут завоевать еще шесть наград.

Агагусейн Мустафаев (70 кг), Шариф Шарифов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) проведут финальные схватки,а Муртузали Муслимов (70 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиев (76 кг) будут бороться за бронзовые медали.

Ранее борцы Азербайджана завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.