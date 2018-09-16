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Еще трое борцов Азербайджана проведут финальные схватки на Мемориале Медведя

16 Сентября 2018 10:23
В Минске (Беларусь) завершается Мемориал трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.
Как сообщает azerisport.com, в третий, последний день турнира борцы сборной Азербайджана могут завоевать еще шесть наград.
Агагусейн Мустафаев (70 кг), Шариф Шарифов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) проведут финальные схватки,а Муртузали Муслимов (70 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиев (76 кг) будут бороться за бронзовые медали.
Ранее борцы Азербайджана завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.

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