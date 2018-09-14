301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Борьба

Азербайджан заявил боевой состав на Мемориал Медведя

14 Сентября 2018 10:27
14-16 сентября в Минске пройдет Мемориал трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.
Как сообщает azerisport.com, Азербайджан будут представлять 19 борцов.
В состав мужской сборной вошли: Гиорги Эдишерашвили (57 кг), Мирджалал Гасанзаде (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Джошгун Азимов (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Александр Гостиев, Мурад Сулейманов (оба – 86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Асланбек Алборов (97 кг) и Джамалуддин Магомедов (125 кг). В состав женской сборной вошли: Туркан Насирова (50 кг), Анжела Дороган (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), Ирина Нетреба (65 кг), Элис Манолова (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг).
Также Азербайджан будет представлять арбитр Эльман Исмайлов. (сайт национальной федерации)

Просмотрено: 209

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Бакинское поражение Садыхова и Ко от Норвегии

Бакинское поражение Садыхова и Ко от Норвегии

Еще одна ничья Азербайджана в Лиге наций

Еще одна ничья Азербайджана в Лиге наций

Азербайджан готов к Мальте

Азербайджан готов к Мальте

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть II Элен и Лейла. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Азербайджан не сумел обыграть Мальту, Косово одолело Фареры 11 Сентября 2018, 00:37
Неприятный инцидент после матча Мальта - Азербайджан 11 Сентября 2018, 09:48
Азербайджан уступил Норвегии  11 Сентября 2018, 21:51
Манчестер Юнайтед отбил у мальтийцев охоту посмотреть на сборную Азербайджана 10 Сентября 2018, 13:50
Тони АДАМС: Мхитарян должен участвовать в бакинском матче с Карабахом 13 Сентября 2018, 11:30
Гурбан Гурбанов отказался от двоих перед матчем с Мальтой 10 Сентября 2018, 16:51
За что наказали Руслана Гурбанова перед игрой с Мальтой? 12 Сентября 2018, 14:48
Гурбан Гурбанов: Постараюсь в ближайшее время исправить ситуацию 11 Сентября 2018, 01:06
Форвард сборной Азербайджана поддержал Хабиба Нурмагомедова в споре с Тимати 12 Сентября 2018, 11:04
Обидно, но у нас нет сборной команды (БЛОГ) 11 Сентября 2018, 14:24

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи32105-27
Сабах32014-46
Габала31115-34
Карабах21103-14
Сумгайыт31115-44
Сабаил31022-63
Кешля30123-51
Зире20112-41

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово21102-04
Фареры21013-33
Азербайджан20201-12
Мальта20112-41

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (57)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image