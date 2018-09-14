Азербайджан заявил боевой состав на Мемориал Медведя

14 Сентября 2018 10:27

14-16 сентября в Минске пройдет Мемориал трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан будут представлять 19 борцов.

В состав мужской сборной вошли: Гиорги Эдишерашвили (57 кг), Мирджалал Гасанзаде (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Джошгун Азимов (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Александр Гостиев, Мурад Сулейманов (оба – 86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Асланбек Алборов (97 кг) и Джамалуддин Магомедов (125 кг). В состав женской сборной вошли: Туркан Насирова (50 кг), Анжела Дороган (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), Ирина Нетреба (65 кг), Элис Манолова (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг).

Также Азербайджан будет представлять арбитр Эльман Исмайлов. (сайт национальной федерации)