Стадник завоевала золотую медаль в Польше

9 Сентября 2018 00:27

В Варшаве (Польша) завершился международный турнир по вольной борьбе – Мемориал Циолковского.

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан представляла трехкратная призерка Олимпиады, чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг), которая по итогам четырех встреч вышла в финал.

В решающем поединке ее ждала представительница Украины. Стадник одержала убедительную победу со счетом 13:2 и завоевала золотую медаль.