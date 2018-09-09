Борьба
Стадник завоевала золотую медаль в Польше
9 Сентября 2018 00:27
В Варшаве (Польша) завершился международный турнир по вольной борьбе – Мемориал Циолковского.
Как сообщает azerisport.com, Азербайджан представляла трехкратная призерка Олимпиады, чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг), которая по итогам четырех встреч вышла в финал.
В решающем поединке ее ждала представительница Украины. Стадник одержала убедительную победу со счетом 13:2 и завоевала золотую медаль.