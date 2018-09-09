Второе золото Азербайджана из России

9 Сентября 2018 00:11

В Якутске (Россия) завершился международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина.

Как сообщает azerisport.com, в заключительный день турнира еще два борца Азербайджана сумели подняться на пьедестал почета.

Так, Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) в финале одолел противника из Монголии и завоевал золотую медаль. Ибрагим Юсубов (79) в схватке за третье место одержал победу над турецким борцом

Ранее, борцы Азербайджана взяли три медали: Нурмагомед Гаджиев (97 кг) завоевал золото, Парвиз Ибрагимов (57 кг) – серебро, а Гаджимурад Омаров (74 кг) – бронзу.