Таха Акгюль: Хотим поднять флаги Азербайджана и Турции на ЧМ

7 Сентября 2018 12:09

Турецкий борец вольного стиля, чемпион мира и Европы и победитель Олимпийских игр-2016, Таха Акгюль (125 кг) высказался касательно сборов своей команды в Баку вместе со сборной Азербайджана в рамках подготовки к ЧМ в Будапеште (Венгрия), передает azerisport.com.

«Готовимся к чемпионату. Хотим поднять флаги Азербайджана и Турции в Будапеште. Я так и сделал в финале Евроигр. Мы – братья, у меня здесь знакомые, друзья. Мы одна нация – два государства. Я встречался с Джамаледдином Магомедовым на ковре. Он один из моих главных соперников. Не раз были на пьедестале. Надеюсь, добьемся успеха и на ЧМ. Кто хорошо подготовится, тот пусть и выиграет», - заявил Акгюль.