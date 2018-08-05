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Финалы ЕВРО: Борцы Азербайджана против конкурентов из Армении и России

5 Августа 2018 12:52
В Риме (Италия) завершается молодежный чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщает azerisport.com, в седьмой, последний день ЕВРО представители Азербайджана по вольной борьбе могут завоевать пять наград.
Интигам Велизаде (61 кг) и Асхаб Гамзатов (92 кг) проведут финальные схватки против представителей Армении и России, соответственно. А Исмаил Абдуллаев (74 кг), Ислам Ильясов (86 кг) и Рахид Гамидли (125 кг) будут бороться за бронзу.
По итогам шести дней в копилке сборной Азербайджана одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

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