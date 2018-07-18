Борьба
Азербайджанские борцы проводят сборы в Турции
18 Июля 2018 11:40
Сборные Азербайджана по вольной, греко-римской и женской борьбе проводят сборы в Турции.
Как сообщает azerisport.com, «классики» готовятся вместе со сборными Турции, Индии, Кыргызстана, Грузии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Украины и Молдовы к Мемориалу Вехби Эмре, который пройдет 20-22 июля.
«Вольники» и женская команда тоже проводят сборы с иностранными командами. Их 27-29 июля ждет Мемориал Яшара Догу. (сайт национальной федерации)