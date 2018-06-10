Борец Азербайджана сегодня проведет финал молодежного ЕВРО

10 Июня 2018 14:51

В Стамбуле (Турция) завершается молодежное первенство Европы по борьбе (U-23).

Как сообщает azerisport.com, в седьмой, последний день ЕВРО представители сборной Азербайджана по вольной борьбе могут завоевать еще две медали.

Шамиль Зубайров (92 кг) проведет финальную схватку, а Эльчин Велиев (61 кг) поборется за бронзу.

Напомним, что за предыдущие дни копилка сборной Азербайджана была пополнена одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.