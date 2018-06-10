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Борец Азербайджана сегодня проведет финал молодежного ЕВРО

10 Июня 2018 14:51
В Стамбуле (Турция) завершается молодежное первенство Европы по борьбе (U-23).
Как сообщает azerisport.com, в седьмой, последний день ЕВРО представители сборной Азербайджана по вольной борьбе могут завоевать еще две медали.
Шамиль Зубайров (92 кг) проведет финальную схватку, а Эльчин Велиев (61 кг) поборется за бронзу.
Напомним, что за предыдущие дни копилка сборной Азербайджана была пополнена одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

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