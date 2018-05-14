Гейбатов против Арутюняна в четвертьфинал юношеского ЕВРО

14 Мая 2018 15:35

Сегодня в Скопье (Македония) стартовал юношеское первенство Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в первый день ЕВРО на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджан представляют Кянан Гейбатов (45 кг), Рияд Асланов (51 кг), Сабир Джафаров (60 кг), Рашад Азизов (71 кг) и Сенан Ализаде (92 кг).

Из них лишь Гейбатов вышел в полуфинал. Его соперником будет Р.Арутюнян (Армения). Асланов, Азизов и Ализаде проиграли в четвертьфинале.

Отметим, что этот ЕВРО является лицензионным к Юношеской Олимпиаде-2018.