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Гейбатов против Арутюняна в четвертьфинал юношеского ЕВРО

14 Мая 2018 15:35
Сегодня в Скопье (Македония) стартовал юношеское первенство Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.
Как сообщает azerisport.com, в первый день ЕВРО на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджан представляют Кянан Гейбатов (45 кг), Рияд Асланов (51 кг), Сабир Джафаров (60 кг), Рашад Азизов (71 кг) и Сенан Ализаде (92 кг).
Из них лишь Гейбатов вышел в полуфинал. Его соперником будет Р.Арутюнян (Армения). Асланов, Азизов и Ализаде проиграли в четвертьфинале.
Отметим, что этот ЕВРО является лицензионным к Юношеской Олимпиаде-2018.

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