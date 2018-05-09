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Глава турецкой федерации: Азербайджанские борцы будут претендовать на медали токийской Олимпиады

9 Мая 2018 10:27
Президент федерации борьбы Турции Муса Айдын поделился своим мнением об итогах чемпионата Европы и рассказал о том, кого считает главными соперниками турецких борцов на Олимпиаде в Токио, передает azerisport.com.
«Нам было очень сложно в Дагестане, но я рад, что мы смогли завоевать столько медалей. Публика тут очень активная, они поддерживают своих, а дагестанцы представлены во многих сборных. Наша главная цель – Олимпиада-2020, и мы понимаем, кто будет там нашими основными соперниками. Россия, Азербайджан, США, Иран – это страны, чьи борцы будут претендовать на медали», - сказал он. (TRT)

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