Глава турецкой федерации: Азербайджанские борцы будут претендовать на медали токийской Олимпиады

9 Мая 2018 10:27

Президент федерации борьбы Турции Муса Айдын поделился своим мнением об итогах чемпионата Европы и рассказал о том, кого считает главными соперниками турецких борцов на Олимпиаде в Токио, передает azerisport.com.

«Нам было очень сложно в Дагестане, но я рад, что мы смогли завоевать столько медалей. Публика тут очень активная, они поддерживают своих, а дагестанцы представлены во многих сборных. Наша главная цель – Олимпиада-2020, и мы понимаем, кто будет там нашими основными соперниками. Россия, Азербайджан, США, Иран – это страны, чьи борцы будут претендовать на медали», - сказал он. (TRT)