Джабраил Гасанов: Гаджи Алиев показал самую лучшую борьбу на ЕВРО

5 Мая 2018 21:30

Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гасанов (79 кг) прокомментировал бронзовую медаль, завоеванную на чемпионате Европы, сообщает azerisport.com.

«Я хотел быть чемпионом, но не получилось. Увы, в полуфинале проиграл российскому борцу, хотя мог выиграть. Поддержка трибун помогла ему. Постараюсь больше работать над собой и в будущем добиться победы. Что касается выступления ребят, то Гаджи Алиев показал самую лучшую борьбу на ЕВРО», - заявил Гасанов.