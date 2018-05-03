Восьмое еврозолото Стадник, Омельченко и Алиева завоевали бронзы

3 Мая 2018 21:19

В Каспийске (Россия) проходит чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в четвертый день ЕВРО разыгрывались первые медали в женской борьбе. Представительницы сборной Азербайджана завоевали еще три медали.

50 кг. Финал. Шесткратная чемпионка Европы и победительница Евроигр Мария Стадник оза 32 секунды (!) одолела Эмилию Вук (Румыния) - 10:0. Это ее восьмая победа в континентальных чемпионатах.



59 кг. Схватка за третье место. Татьяна Омельченко уверенно победила Катарину Янушкевич (Беларусь) - 12:2.



76 кг. Схватка за третье место. Сабира Алиева обыграла Ирину Пасичинюк (Украина) - 6:3.

Сегодня также прошли первые схватки в пяти других весовых категориях, по итогам которых Элис Манолова вышла в финал.

57 кг. Алена Колесник уверенно победила Мехлику Озтюрк (Турция) - 6:0, а потом одолела Грейс Буллен (Норвегия) - 10:0. В полуфинале Колесник проиграла Ирине Ологоновой (Россия) - 2:3 и завтра будет бороться за бронзу.



65 кг. Элис Манолова с трудом одолела Габриэллу Слеиш (Венгрия) - 3:0, а потом выиграла у Адели Ханзличковой (Чехия) - 4:1. В полуфинале Манолова одолела Ханну Йоханссон (Швеция) - 6:1 и вышла в финал. Ее соперницей будет Петра Олли (Финляндия).

53 кг. Анжела Дороган проиграла Марии Преволараки (Греция) - 4:10. Преволараки не вышла в финал, и Дороган завершила выступление.

62 кг. Эльмира Гамбарова уступила Веранике Ивановой (Бларусь) - 4:6, хотя за несколько секунд до финиша счет был 4:4. Иванова не вышла в финал, и Гамбарова завершила выступление.

Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали пять наград: Эльданиз Азизли (55 кг) стал чемпионом, Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) проиграли в финале, а Эльвин Мурсалиев (77 кг) Рафиг Гусейнов (82 кг) завоевали бронзу.