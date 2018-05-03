301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Борьба

Восьмое еврозолото Стадник, Омельченко и Алиева завоевали бронзы

3 Мая 2018 21:19

В Каспийске (Россия) проходит чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в четвертый день ЕВРО разыгрывались первые медали в женской борьбе. Представительницы сборной Азербайджана завоевали еще три медали.

50 кг. Финал. Шесткратная чемпионка Европы и победительница Евроигр Мария Стадник оза 32 секунды (!) одолела Эмилию Вук (Румыния) - 10:0. Это ее восьмая победа в континентальных чемпионатах.

59 кг. Схватка за третье место. Татьяна Омельченко уверенно победила Катарину Янушкевич (Беларусь) - 12:2.

76 кг. Схватка за третье место. Сабира Алиева обыграла Ирину Пасичинюк (Украина) - 6:3.

Сегодня также прошли первые схватки в пяти других весовых категориях, по итогам которых Элис Манолова вышла в финал.

57 кг. Алена Колесник уверенно победила Мехлику Озтюрк (Турция) - 6:0, а потом одолела Грейс Буллен (Норвегия) - 10:0. В полуфинале Колесник проиграла Ирине Ологоновой (Россия) - 2:3 и завтра будет бороться за бронзу.

65 кг. Элис Манолова с трудом одолела Габриэллу Слеиш (Венгрия) - 3:0, а потом выиграла у Адели Ханзличковой (Чехия) - 4:1. В полуфинале Манолова одолела Ханну Йоханссон (Швеция) - 6:1 и вышла в финал. Ее соперницей будет Петра Олли (Финляндия).

53 кг. Анжела Дороган проиграла Марии Преволараки (Греция) - 4:10. Преволараки не вышла в финал, и Дороган завершила выступление.

62 кг. Эльмира Гамбарова уступила Веранике Ивановой (Бларусь) - 4:6, хотя за несколько секунд до финиша счет был 4:4. Иванова не вышла в финал, и Гамбарова завершила выступление.

Напомним, что азербайджанские борцы греко-римского стиля  завоевали пять наград: Эльданиз Азизли (55 кг) стал чемпионом, Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) проиграли в финале, а Эльвин Мурсалиев (77 кг) Рафиг Гусейнов (82 кг) завоевали бронзу.


Просмотрено: 3569

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Радость финала Маноловой

Радость финала Маноловой

Азербайджанский флаг для Стадник

Азербайджанский флаг для Стадник

Россия не позволила Азербайджану победить сегодня на ЕВРО

Россия не позволила Азербайджану победить сегодня на ЕВРО

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть II Элен и Лейла. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Эльданиз Азизли стал чемпионом ЕВРО, а Эльвин Мурсалиев завоевал бронзу 01 Мая 2018, 21:00
Мамедов и Чунаев проиграли финалы ЕВРО, Гусейнов стал третьим 02 Мая 2018, 21:07
Фантастическая победа Азизли вывела его в финал ЕВРО 30 Апреля 2018, 21:09
Восьмое еврозолото Стадник, Омельченко и Алиева завоевали бронзы 03 Мая 2018, 21:19
Сумгайыт неожиданно уступил Сабаилу 29 Апреля 2018, 20:58
Когда побеждаешь и проигрываешь в России... 30 Апреля 2018, 21:32
«Азербайджанский игнор» чемпионата Европы в Каспийске 01 Мая 2018, 15:55
Судей схватки Аббасова с Оздоевым отстранили с ЕВРО 01 Мая 2018, 13:19
Азербайджанский флаг и бронзовое селфи 01 Мая 2018, 21:42
Дино Ндлову: Гурбан Гурбанов как диктатор 02 Мая 2018, 17:37

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах25195136-962
Габала25136640-2445
Сумгайыт25116832-2839
Нефтчи251141033-2637
Зире2598831-2835
Кешля25661324-3824
Сабаил25651418-3423
Кяпаз25341815-4213

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (6)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image