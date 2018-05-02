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Итоги жеребьевки ЕВРО для борцов Азербайджана

2 Мая 2018 18:42
В Каспийске (Россия) проходит чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.
Как сообщает azerisport.com, сегодня прошла жеребьевка четвертого дня ЕВРО.
Азербайджан будут представлять четверо спортсменок в женской борьбе.
53 кг. Анжела Дороган – Мария Преволараки (Греция)
57 кг. Алена Колесник – Мехлика Озтюрк (Турция)
62 кг. Эльмира Гамбарова – Вераника Иванова (Бларусь)
65 кг. Элис Манолова – Габриэлла Слеиш (Венгрия)

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