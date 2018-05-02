Итоги жеребьевки ЕВРО для борцов Азербайджана

2 Мая 2018 18:42

В Каспийске (Россия) проходит чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает azerisport.com, сегодня прошла жеребьевка четвертого дня ЕВРО.

Азербайджан будут представлять четверо спортсменок в женской борьбе.

53 кг. Анжела Дороган – Мария Преволараки (Греция)

57 кг. Алена Колесник – Мехлика Озтюрк (Турция)

62 кг. Эльмира Гамбарова – Вераника Иванова (Бларусь)

65 кг. Элис Манолова – Габриэлла Слеиш (Венгрия)