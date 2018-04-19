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Стадник возглавит сборную Азербайджана на ЕВРО

19 Апреля 2018 15:15
Определился предварительный состав сборной Азербайджана по женской борьбе для участия на чемпионате Европы, которая стартует 30 апреля в Каспийске (Россия).
Как сообщает azerisport.com, лидером команды является трехкратная призерка Олимпиад, экс-чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы и победительница Евроигр Мария Стадник  (50 кг).
Также в состав вошли Анжела Дороган (53 кг), Солмаз Гашимзаде (55 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), Ирина Нетреба (65 кг), Элис Манолова (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг).
Окончательный состав тренерский штаб сборной объявит на следующей неделе.
Предварительно, на ЕВРО примут участие 103 представительницы борьбы.

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