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Тяжелая атлетика

Мамедли стал чемпионом Европы

21 Октября 2018 00:11
В Замосце (Польша) проходит молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике (U-20 и U-23).
Как передает azerisport.com, в первый день соревнований два представителя Азербайджана завоевали медали.
Так, среди тяжелоатлетов до 23-х лет Магомед Мамедли (62 кг) в сумме двоеборья поднял 271 кг (121 кг + 150 кг), показав лучший результат. В возрастной категории U-20 Сабина Азимова (53 кг) подняла в целом 176 кг (76 кг + 100 кг), и это стало 4-м результатом. Вместе с тем, подняв в «толчке» 100 кг, Азимова показала второй результат, взяв малую серебряную медаль. (пресс-служба национальной федерации)

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