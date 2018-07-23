Джавадов стал лучшим в Европе

23 Июля 2018 00:01

В Милане (Италия) стартовал юношеское первенство Европы по тяжелой атлетике (U-15 и U-17).

Как передает azerisport.com, в первый день турнира представители Азербайджана сумели взобраться на пьедестал почета.

Так, Омар Джавадов (50 кг) в «рывке» трижды показал лучший результат, взял малое «золото». В «толчке» он также выступил удачно, серебряным призером. В итоговом зачете его показатели были лучшими, и он стал победителем первенства Европы.

В свою очередь, Эльвин Шукюрзаде (50 кг) взял малую серебряную медаль, показав второй результат в «рывке», а в общем зачете стал 6-м.

Турнир, на котором выступают 388 тяжелоатлета (169 девушек, 219 юношей) из 40 стран, носит лицензионный характер к Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе (Аргентина). (пресс-служба национальной федерации)