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Тяжелая атлетика

Федерация подвела итоги года и назвала лучших

30 Декабря 2017 13:11
Состоялось мероприятие Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, посвященное итогам уходящего года.
Как передает azerisport.com, в мероприятии участвовали вице-президент федерации Тофик Гейдаров и Руслан Ханвердиев, генсек Ризван Расулов, члены президиума, а также отметившиеся в течение года спортсмены, их тренеры и другие специалисты.
В ходе мероприятия были выбраны лучшие спортсмены года. В десятку лучших вошли: Сабина Азимова, Ровшан Фатуллаев, Эльнара Аббасова, Гусейн Исмайлов, Рустам Гасымов, Тарменхан Бабаев, Рахман Кязымов, Эльшан Мамедов, Магомед Мамедли, Кянан Халилов.
Открытием года среди спортсменов стала Сельджан Гараева.
Лучшими тренерами названы Асиф Мамедов, Тале Гусейнов и Шафи Гусейнов. Судья года – Азад Мустафаев.
Затем спортсмены Тарменхан Бабаев, Рахман Казымов, Эльшан Мамедов и Эльнара Аббасова, тренеры Шафи Гусейнов, Туран Абдуллаев и Тогрул Мамедли получили сертификаты на квартиру. (пресс-служба национальной федерации)

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