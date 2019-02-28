Азербайджан дебютирует в Серебряной Евролиге

28 Февраля 2019 00:12

Мужская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в розыгрыше Серебряной Евролиги.

Как передает azerisport.com, второй сезон подряд Евролига разделена на два дивизиона – Золотой и Серебряный. В последнем выступают команды с менее высоким рейтингом, где получил прописку и наш коллектив.

Подопечные Фарида Джалалова попали в группу «В», где сыграют с Данией, Румынией и Грузией. Победитель выйдет в финал, где сыграет с лидером подгруппы «А», куда вошли Греция, Австрия, Венгрия и Босния. Команда, которая выиграет Серебряную Евролигу, получит повышение в классе на следующий сезон.

Встречи группового этапа состоятся в период с 25 мая по 15 июня.

Следует отметить, что общий призовой фонд Золотой Евролиги составит 156 000 евро, из которых 50 000 получит победитель, 30 000 – серебряный и 20 000 – бронзовый призер.