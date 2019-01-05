Расул Ибрагимов: Сделаем все ради победы в Стокгольме

5 Января 2019 23:37

Нападающий сборной Азербайджана по волейболу Расул Ибрагимов рассказал о победе над Люксембургом (3:1) в отборочном матче чемпионата Европы, передает azerisport.com.

«Хочу поздравить все своих товарищей по команде, сделали все, ради победы. Но впереди нас ждет еще одна встреча. Верю, что сможет показать хорошую игру и добиться нужного результата. Сборная Швеции хорошо нам знакома – играли трижды и один раз смогли выиграть. Эта победа пришлась как раз на первый круг квалификации. Будем биться за победу», - отметил Р.Ибрагимов (пресс-служба Федерации волейбола Азербайджана)