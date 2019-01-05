Фарид Джалалов: Верю, что сохраним второе место в группе и выйдем на ЕВРО

5 Января 2019 23:31

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Фарид Джалалов поделился впечатлениями от победы над Люксембургом (3:1) в отборочном матче чемпионата Европы, передает azerisport.com.

«Все наши соперники по группе довольно сильные, но и мы тоже не слабы. Через день отправляемся на заключительный поединок квалификации в Швецию. Пока идем на втором месте в группе, но все еще может измениться. Если Люксембург станет последним в подгруппе, но это пойдет нам во вред, ведь тогда результат матчей с этим соперником не будет учитываться. Но верю, что мы пройдет в финальную стадию чемпионата Европы как вторая команда отборочной группы. В средней линии у нас есть трудности, так как два основных волейболиста в силу различных причин отсутствуют. До игры в Стокгольме остается мало времени, поэтому сыграем тем составом, который вышел сегодня на площадку», - отметил Ф.Джалилов (пресс-служба Федерации волейбола Азербайджана)