Волейболистка сборной Азербайджана написала книгу

29 Декабря 2018 15:55

Волейболистка сборной Азербайджана Яна Кулан стала автором книги под названием «Как найти баланс между образованием и спортом» (How to Balance Education and Sport).

Как передает azerisport.com, нападающая японского клуба «Toray Arrows» считает, что этот труд, уже вышедший на турецком языке, поможет игрокам успешно совмещать как занятия спортом, так и учебу.