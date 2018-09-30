Перед встречей с Азербайджаном Россия обыграла Таиланд

30 Сентября 2018 16:46

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд в Японии состоялся заключительный матч группы С, где получила прописку сборная Азербайджана.

Как передает azerisport.com, команда России переиграла Таиланд со счетом 3:2, обосновавшись на втором месте в подгруппе.

Отметим, что в третьем туре, который состоится 2 октября, подопечные Фаика Гараева встретятся с россиянками.

Положение в группе С после двух туров: США – 6 очков (разница партий 6-0), Россия – 5 (6-2), Таиланд – 3 (5-5), Азербайджан - 3 (3-4), Южная Корея – 1 (3-6), Тринидад и Тобаго – 0 (0-6).

