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Волейбол

Наставник сборной Болгарии: Азербайджан был очень сильным соперником

16 Июля 2018 11:41
Главный тренер женской сборной Болгарии по волейболу Иван Петков вспомнил о победе команды в Золотой Евролиге, одним из соперников которой по групповому этапу была сборная Азербайджана, передает azerisport.com.
«Азербайджан был очень сильным противником. Возможно, эти игры подготовили нас к заключительным этапам. Мы играли в них с уверенностью в том, что обязательно победим. Были уверены в успехе. Мы изо всех сил старались не проиграть игру в ситуации с побочными факторами, которые были против нас – например, долгая поездка в Баку», - сказал он. (Топспорт)

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