Фаик Гараев: Команда проявила бойцовские качества

19 Мая 2018 21:27

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаик Гараев прокомментировал победу над Украиной (3:1) в первом туре Золотой Евролиги, передает azerisport.com.

«Хотелось бы поздравить всех с победой. Это был сложный поединок – наш первый официальный в сезоне. Встреча оказалась непростой, однако девочки проявили бойцовские качества и смогли сломить чашу весов в свою пользу. Теперь будем готовиться к следующей игре и постараемся закрепить результат, добытый на старте турнира», - отметил Ф.Гараев.