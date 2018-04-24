Соперник Азербайджана назвал расширенный состав на Евролигу

24 Апреля 2018 17:43

Главный тренер женской сборной Болгарии по волейболу Иван Петков назвал расширенный состав команды на матчи золотого этапа Евролиги, в групповом этапе которого болгарки сыграют со сборными Португалии, Украины и Азербайджана.

Как сообщает azerisport.com, в расширенном составе Петкова 18 волейболисток, их количество должно сократиться до 14-и для итоговой заявки.

Состав выглядит так:

связующие - Лора Китипова, Петя Баракова, Кристина Гунчева;

блокирующие - Нася Димитрова, Христина Русева, Мира Тодорова, Милена Димова, Борислава Сайкова;

нападающие - Мария Каракашева, Добриана Рабаджиева, Гергана Димитрова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Силвана Чаушева, Моника Крстева, Веселина Григорова;

либеро - Жана Тодорова, Кристиана Петрова.

Матчи между сборными Азербайджана и Болгарии пройдут 26 мая в Софии и 30 мая в Баку.