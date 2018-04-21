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Волейбол

Сегодня Локомотив может выиграть Суперлигу

21 Апреля 2018 10:45

Сегодня в комплексе «Серхедчи» пройдут вторые матчи финальной серии Суперлиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает azerisport.com, первыми на площадку выйдут «Нефтчи» и «МОИК», которые оспаривают бронзу. Нефтяники выиграли первый матч серии со счетом 3:1 и не прочь повторить результат.

В финале встречаются «Локомотив» и «Серхедчи». Железнодорожники выиграли первый поединок (3:0) и намерены поставить сегодня победную точку в Суперлиге. Тогда как пограничники приложат все силы, чтобы переломить ход дуэли.

Финальная серия Суперлиги:
14:30 МОИК – Нефтчи (счет в серии 0:1)
17:00 Серхедчи – Локомотив (счет в серии 0:1)


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