Волейбол
Сегодня Локомотив может выиграть Суперлигу
Сегодня в комплексе «Серхедчи» пройдут вторые матчи финальной серии Суперлиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает azerisport.com, первыми на площадку выйдут «Нефтчи» и «МОИК», которые оспаривают бронзу. Нефтяники выиграли первый матч серии со счетом 3:1 и не прочь повторить результат.
В финале встречаются «Локомотив» и «Серхедчи». Железнодорожники выиграли первый поединок (3:0) и намерены поставить сегодня победную точку в Суперлиге. Тогда как пограничники приложат все силы, чтобы переломить ход дуэли.
Финальная серия Суперлиги:
14:30 МОИК – Нефтчи (счет в серии 0:1)
17:00 Серхедчи – Локомотив (счет в серии 0:1)