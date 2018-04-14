Волейбол
Время начала матчей последнего тура Суперлиги изменено
14 Апреля 2018 10:24
Изменено время начала матчей последнего тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд, которые состоятся завтра.
Как передает azerisport.com, расписание встреч выглядит так:
15 апреля
13:00. AVF – ЛОКОМОТИВ
15:00. АЗЕРРЕЙЛ – АБШЕРОН
15 апреля
13:00. AVF – ЛОКОМОТИВ
15:00. АЗЕРРЕЙЛ – АБШЕРОН
После матча между «Азеррейлом» и «Абшероном» состоится церемония закрытия и награждения призеров Суперлиги. Напомним, что «Азеррейл» стал чемпионом страны, «Абшерон» занял второе, а команда AVF – третье место.