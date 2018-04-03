Азербайджан назвал состав мужской команды на Тюркские игры

3 Апреля 2018 15:23

Тренерский штаб мужской сборной Азербайджана по волейболу определился с составом на Первые Тюркские спортивные игры, которые пройдут в Баку с 5 по 10 апреля.

Как сообщает azerisport.com, состав выглядит так: Кянан Аллахвердиев, Асиф Алиев, Эльмин Алишанов, Вусал Рустамов, Дмитрий Баранов, Андрей Василенко, Иван Казачков, Руслан Алиев, Ярослав Рудых, Вугар Байрамов, Агиль Агазаде, Турал Гасанлы. Главный тренер команды – Фарид Джалалов.