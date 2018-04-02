Сегодня Азеррейл может досрочно выиграть Суперлигу

2 Апреля 2018 07:57

Сегодня в Центре «Дарнагюль» пройдут матчи IX тура Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как передает azerisport.com, откроют игровой день «Локомотив» и команда национальной Федерации (AVF). AVF по ходу сезона неоднократно обыгрывал железнодорожниц, и являются фаворитами пары.

В центральном матче «Абшерон» встретится с «Азеррейл». Действующий чемпион пока не знает конкурентов в первенстве и рассчитывает взять очередные три очка. В случае победы, «Азеррейл» за три тура до финиша обеспечит себе первое место.

Расписание IX тура Суперлиги:

15:00 Локомотив – AVF

17:00 Абшерон - Азеррейл

Турнирная таблица: Азеррейл – 24 очка (разница партий 24-2), Абшерон – 16 (18-9), AVF - 8 (10-17), Локомотив – 0 (0-24)