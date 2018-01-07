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Волейбол

Рагимова, Байрамова и Кулан набрали на троих 48 очков

7 Января 2018 23:48
Волейболистки сборной Азербайджана провели очередные матчи в Суперлиге Турции.
Как сообщает azerisport.com, в 12-м туре «Фенербахче», за который выступает Полина Рагимова, обыграл «Бурса» (3:2). Полина набрала 24 очка. «Фенербахче» идет третьим.
«Серамиксан», где играет Одина Байрамова, уступил «Чанаккале» (2:3). В активе капитана нашей сборной 15 очков, а команда идет на десятой строчке.
«Бейликдюзю», цвета которого защищает Яна Кулан, проиграл «Эджачибаши» (0:3). Яна набрала 9 очков, а ее клуб идет девятым.

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