Рагимова, Байрамова и Кулан набрали на троих 48 очков

7 Января 2018 23:48

Волейболистки сборной Азербайджана провели очередные матчи в Суперлиге Турции.

Как сообщает azerisport.com, в 12-м туре «Фенербахче», за который выступает Полина Рагимова, обыграл «Бурса» (3:2). Полина набрала 24 очка. «Фенербахче» идет третьим.

«Серамиксан», где играет Одина Байрамова, уступил «Чанаккале» (2:3). В активе капитана нашей сборной 15 очков, а команда идет на десятой строчке.

«Бейликдюзю», цвета которого защищает Яна Кулан, проиграл «Эджачибаши» (0:3). Яна набрала 9 очков, а ее клуб идет девятым.