Азербайджан заработал 85 лицензионных очков в Турции

14 Октября 2019 17:11

В Эдирне (Турция) завершился международный велосипедный тур «Фатих Султан Мехмет Кыркларели» категории 1.2 Международного союза велосипедистов (UCI).

Как передает azerisport.com, азербайджанский велогонщик Самир Джабраилов занял второе место на маршруте в 130 км. Другой член сборной Азербайджана Эльчин Асадов стал пятым. Джабраилов и Асадов принесли в копилку сборной Азербайджана 45 лицензионных очков.

Отметим, что за день до этого Джабраилов стал вторым, а Асадов – шестым на туре «Фатих Султан Мехмет Эдирне», заработав еще 40 очков.

Азербайджан имеет 836 очков и занимает 44-е место в олимпийском рейтинге. Следующий турнир пройдет в Малайзии.

В Олимпиаде примут участие страны, чьи сборные займут первые 50 мест в рейтинге.