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Сборная Азербайджана удачно стартовала в Иране

3 Марта 2019 00:22
Молодежная сборная Азербайджана по велогонкам на шоссе удачно стартовала на «Туре Кермана» в Иране.
Как передает azerisport.com, сборная в составе с Наджафом Багировым, Шахином Эйвазовым, Амралом Абдулазизли, Ахмедом Ахмедовым и Эльчином Рзазаде заняла второе место в командных гонках на первом этапе на дистанции в 44 км.
Отметим, что в 4-дневном турнире участвуют в целом 13 команд из Азербайджана, Ирана, Ирака, Омана, Иордании, Пакистана и Афганистана.
В следующие три дня состоятся групповые гонки на дистанции 98, 58 и 114 километров, соответственно. (пресс-служба национальной федерации) 

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