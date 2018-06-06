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Велоспорт

Американские велогонщики доминируют на бакинском ЧМ

6 Июня 2018 18:19
В Баку проходит чемпионат мира по велоспорту BMX.
Как передает azerisport.com, во второй день прошли соревнования среди младших возрастов в категории «Challenge». Были разыграны 12 комплектов наград. Отличились спортсмены из США (5 побед), Австралии (3), Бразилии, Японии, Колумбии и Латвии.
Победителей и призеров наградили глава Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен, вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников и вице-президент национальной федерации Сахиб Алекперов.
Напомним, что на ЧМ выступают более 1500 спортсменов из 43-х стран. Азербайджан представлен восемью спортсменами: Хаял Ибрагимов, Солтан Исрафилов, Жустинас Павловас, Орхан Мамедов, Вугар Насибов, Кянан Бабаев, Елмар Шахмарзаде и Акшин Исмайлов. (пресс-служба национальной федерации)

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