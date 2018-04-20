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Велоспорт

Гонщик Синержи-Баку выиграл стартовый этап в Турции

20 Апреля 2018 00:28
Азербайджанского континентальная велокоманда «Синержи-Баку» успешно стартовала на «Туре Мерсина» в Турции, категории 2.2 Международного союза велосипедистов.
Как передает azerisport.com, первый из четырех этапов тура завершился победой гонщика СБ и элитной сборной Азербайджана Кирилла Позднякова, который первым преодолел дистанцию в 123 км. Это также добавило ему 7 рейтинговых очков.
В предстоящем сегодня, в пятницу, этапе велогонщикам предстоит преодолеть расстояние в 164,4 км. Отметим, что СБ представлен на «Туре Мерсина» следующим составом: Эльчин Асадов, Керим Ширалиев, Кирилл Поздняков, Александр Поливода, Тельман Велиев, Муса Микаилзаде и Кянан Гахраманлы. (пресс-служба национальной федерации)

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