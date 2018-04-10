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Велоспорт

Джабраилов стал лучшим в Марокко

10 Апреля 2018 00:23
Азербайджанская континентальная велокоманда «Синержи-Баку» участвует в «Туре Марокко» категории 2.2 Международного союза велосипедистов.
Как передает azerisport.com, считающийся самый сложный 4-й (горный) этап (193 км) 10-дневного соревнования стал успешный для СБ: в горном финише лучший результат показал Самир Джабраилов, тем самым, завоевав специальную майку победителя этого этапа.
Другой представитель элитной сборной Азербайджана Кирилл Поздняков завершил этап на 3-м месте. С этим результатом он продвинулся в общей квалификации на 13 строчек и теперь идет 3-м, отставая от лидеров соревнования на 34 секунды.
В 5-м туре велогонщики должны преодолеть расстояние в 142,8 км. Отметим, что СБ выступает на турнире следующим составом: Самир Джабраилов, Эльчин Асадов, Кирилл Поздняков, Александр Поливода, Анвар Асанов и Эльгюн Ализаде. (пресс-служба национальной федерации)

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