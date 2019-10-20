301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Кешля и Сабах не выявили победителя

20 Октября 2019 00:07
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 8-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Кешлей» и «Сабахом» (1:1).

Просмотрено: 589

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Кешля и Сабах не выявили победителя

Кешля и Сабах не выявили победителя

Как Габала притормозила Карабах

Как Габала притормозила Карабах

Медальный день Азербайджана на ПМ

Медальный день Азербайджана на ПМ

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: В Баку подопечные Станислава Черчесова будут чувствовать себя как дома 18 Октября 2019, 11:05
Карабах допустил первую осечку, Кешля потеряла очки, но оторвалась от Нефтчи 19 Октября 2019, 21:10
Киприоты ждут провокацию в Баку: Парадоксально, что УЕФА не открыл дисциплинарного дела этому инциденту 19 Октября 2019, 00:11
В Кипре возмущены турецкими футболистами и вспоминают матч Карабаха 16 Октября 2019, 10:24
Азербайджанский форвард Гетеборга: Я понравился тренерам Тоттенхэма 18 Октября 2019, 00:21
Азербайджан крупно уступил Словении, играя вдевятером 17 Октября 2019, 18:02
Шота АРВЕЛАДЗЕ: В азербайджанском футболе не все так плохо, как вы описали 17 Октября 2019, 13:45
Азербайджанский арбитр отсудил финал Бразилия – Россия 17 Октября 2019, 12:12
Фарид Набиев: Возвращаться в Азербайджан не буду 16 Октября 2019, 11:35
УЕФА о желании реванша Карабаха, удачных матчах Славчева, Абдуллаева и Алмейды против АПОЭЛ 16 Октября 2019, 15:41

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

АPL

КомандаИВНПМО
Карабах871018-222
Кешля83329-412
Нефтчи73228-611
Сабаил73138-1110
Зире72236-98
Сумгайыт72145-97
Габала81344-156
Сабах81346-86

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Хорватия742114-614
Венгрия74038-912
Словакия631210-810
Уэльс62226-68
Азербайджан60155-141

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья22004-06
Карабах21014-43
Дюделанж21015-73
АПОЭЛ20023-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (90)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3