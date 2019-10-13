Незасчитанный гол и поражение Азербайджана в Венгрии

13 Октября 2019 23:32

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Венгрии и Азербайджана в Будапеште (1:0).

(АФФА)