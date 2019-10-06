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Фоторепортаж

Нефтчи одержал победу в бакинском дерби

6 Октября 2019 00:09

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 7-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Нефтчи» и «Сабаилом» (2:1).


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Online - Репортаж

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США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
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Кешля73228-311
Нефтчи73228-611
Сабаил73138-1110
Зире62135-87
Сумгайыт72145-97
Сабах61235-55
Габала61142-134

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Хорватия531110-510
Словакия53029-79
Венгрия53027-69
Уэльс42024-46
Азербайджан50145-131

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья22004-06
Карабах21014-43
Дюделанж21015-73
АПОЭЛ20023-50

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