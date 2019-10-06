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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
АPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|6
|6
|0
|0
|15-1
|18
|Кешля
|7
|3
|2
|2
|8-3
|11
|Нефтчи
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|Сабаил
|7
|3
|1
|3
|8-11
|10
|Зире
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|Сумгайыт
|7
|2
|1
|4
|5-9
|7
|Сабах
|6
|1
|2
|3
|5-5
|5
|Габала
|6
|1
|1
|4
|2-13
|4
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Хорватия
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|Словакия
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|Венгрия
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|Уэльс
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|Азербайджан
|5
|0
|1
|4
|5-13
|1
Лига Европы. Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|Карабах
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|Дюделанж
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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