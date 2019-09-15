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Online - Репортаж
-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
АPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|Зире
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|Кешля
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|Сабаил
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|Нефтчи
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|Сумгайыт
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|Габала
|4
|1
|0
|3
|1-9
|3
|Сабах
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Хорватия
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|Словакия
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|Венгрия
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|Уэльс
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|Азербайджан
|5
|0
|1
|4
|5-13
|1
Лига Европы. Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Дюделанж
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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