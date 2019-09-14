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Непростая победа Зире в Сумгайыте

14 Сентября 2019 21:25
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 4-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Сумгайытом» и бакинским «Зире» (1:2).

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США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
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КомандаИВНПМО
Карабах33008-09
Зире42114-37
Кешля32015-16
Сабаил32014-46
Нефтчи31113-34
Сумгайыт41034-73
Габала41031-93
Сабах40222-42

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КомандаИВНПМО
Хорватия531110-510
Словакия53029-79
Венгрия53027-69
Уэльс42024-46
Азербайджан50145-131

Лига Европы. Группа A

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